Business news: Cina-Stati Uniti, Usa rischiano di perdere approvvigionamento di terre rare nella guerra commerciale

- A causa degli attriti commerciali con la Cina, gli Stati Uniti rischiano di perdere la loro fornitura di terre rare, di importanza vitale per sostenere la sua forza tecnologica. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che la Cina produce la maggior parte delle terre rare del mondo, 17 elementi che sono apprezzati per le loro uniche proprietà magnetiche ed elettrochimiche e che sono utilizzati in una gamma di prodotti di consumo ed elettronica. Le terre rare sono i materiali che aiutano a illuminare gli smartphone, rendono possibili le radiografie e garantiscono l'uso sicuro dei reattori nucleari. In qualità di principale fornitore mondiale di tali materiali, la Cina ha sempre sostenuto i principi di apertura, coordinamento e condivisione nello sviluppo della sua industria delle terre rare. Mentre la risposta alle richieste interne è una priorità, la Cina ha detto di essere disposta a fare del suo meglio per soddisfare la domanda globale di terre rare, purché vengano utilizzate per scopi legittimi. (Cip)