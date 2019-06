Business news: Egitto, export agricolo in crescita del 12,5 per cento

- Le esportazioni agricole dell’Egitto sono cresciute del 12,5 per cento nei primi cinque mesi del 2015. Lo riferisce il quotidiano statale “al Ahram” citando un rapporto del ministero dell’Agricoltura. L’export di settore è salito a 3,51 milioni di tonnellate da gennaio a maggio, 391 mila tonnellate in più rispetto allo stesso periodo del 2018. A trainare la crescita sono in particolare le esportazioni di agrumi, patate, aglio, fragole, fagioli, pepe, cocomeri e melograni. (Cae)