Business News: Fmi, economia Gabon crescerà del 3 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Gabon dovrebbe crescere del 3 per cento quest'anno. Lo ha reso noto il rappresentante del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Gabon, Marcos Poplawski-Ribeiro, a margine dell'incontro tenuto a Libreville con il primo ministro Julien Nkoghe Bekale. L'incontro, riferisce il quotidiano "Le Nouveau Gabon", puntava a fare il punto sull'attuazione delle misure richieste dall'organismo multilaterale alle autorità nel quadro della linea di credito accordata al paese a giugno del 2017. "Il Gabon rimane un'economia stabile nonostante gli shock e le difficoltà di budget riscontrati", ha detto Poplawski-Ribeiro, ricordando che l'accordo fra le parti è stato concluso al fine di compensare la perdita di ricette petrolifere di cui soffre l'economia gabonese. L'Fmi chiede al governo di Libreville di spingere la crescita del paese, per far sentire a chi lo abita effetti concreti nel quotidiano. Il risultato constatato appare in linea con le richieste dell'organismo multilaterale, ha aggiunto il rappresentante dell'Fmi, citando come esempio virtuoso il lancio del Piano strategico per un Gabon emergente, avviato di recente dal governo. (Res)