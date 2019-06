Business News: entra in vigore in Africa accordo Cfta, mercato unico da 1,2 miliardi di persone

- E' entrato ufficialmente in vigore l’accordo che istituisce l’Area di libero scambio continentale (Cfta) africana, firmato il 21 marzo 2018 a Kigali da 44 paesi africani. L’entrata in vigore è stata resa possibile dopo che il parlamento del Gambia ha ratificato l’accordo lo scorso 3 aprile, diventando così il 22 paese a farlo e raggiungendo così la soglia minima richiesta (la metà dei firmatari). Creando un mercato unico di 1,2 miliardi di consumatori, l'accordo istituisce la più grande area di libero scambio dopo la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e, secondo la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca), avrà il potenziale di aumentare gli scambi intra-africani del 53 per cento. Secondo stime dell'Unione africana, il commercio intra-africano è pari a circa il 16 per cento del globale, a fronte del 19 per cento del commercio intra-regionale in America Latina, del 51 per cento in Asia, del 54 per cento in Nord America e del 70 per cento in Europa. (Res)