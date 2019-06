Business News: Tanzania e Zambia costruiranno oleodotto fra i due paesi, costerà 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi della Tanzania e dello Zambia progettano di costruire un gasdotto per il trasporto di petrolio tra i due paesi, che costerà 1,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia tanzaniano Medard Kalemani ai media locali. Secondo un rapporto redatto dal suo ministero, l'infrastruttura collegherà la capitale commerciale di Dar es Salaam alla città mineraria zambiana di Ndola, lungo un percorso di circa 1.349 chilometri. Lo Zambia, il principale produttore di rame in Africa, importa la maggior parte del suo fabbisogno di petrolio, principalmente dal Medio Oriente, attraverso il porto di Dar es Salaam in Tanzania. Dodoma ospiterà il 17 e 18 agosto prossimi il 39mo summit della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), che sancirà l’inizio della presidenza di turno dell’organizzazione da parte della capitale tanzaniana. Il summit di agosto sarà preceduto, tra il 6 e il 16 agosto, da riunioni preliminari di ministri e segretari permanenti dei paesi membri della Sadc e cadrà in concomitanza con la Settimana di Saddam sull'industrializzazione, che si svolgerà alcuni giorni prima dell'inizio del vertice. (Res)