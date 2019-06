Business news: presidente Fca Elkann, fusione con Renault “abbraccia” Nissan e Mitsubishi

- Il costruttore di automobili italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (Fca) intende creare una vasta alleanza globale che non si limiterebbe alla fusione con Renault, ma includerebbe i partner del gruppo francese: le case automobilistiche giapponesi Nissan Motor e Mitsubishi Motors. E’ quanto affermato dal presidente di Fca, John Elkann, in una dichiarazione scritta inviata al quotidiano “Nikkei”. “Nutro un enorme rispetto per Nissan e Mitsubishi, i loro prodotti e il loro business”, afferma Elkann. “La nostra proposta di fusione con Renault creerà il potenziale per l’edificazione di un partenariato globale che includerà tutte e tre queste grandi aziende, in un periodo di trasformazione senza precedenti nella nostra industria”. Elkann tende dunque la mano alla prosecuzione dell’asse franco-giapponese nell’industria dell’auto, anche dopo la fusione proposta da Fca a Renault. “Riteniamo che la nostra proposta a Renault sia trasformativa sotto molteplici aspetti”, prosegue la dichiarazione inviata da Elkann al quotidiano economico giapponese. “Proponiamo una combinazione con Renault con lo spirito di trovare un senso comune, che fornisca benefici a tutte le nostre aziende, abbracciando Nissan e Mitsubishi come partner degni di valore e rispetto”. (Git)