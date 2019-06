Business news: Mongolia, eco-turismo, Banca asiatica per lo sviluppo approva prestito di 38 milioni di dollari

- La Banca asiatica per lo sviluppo (Adb) ha approvato un prestito di 38 milioni di dollari per aiutare la Mongolia a sviluppare l'eco-turismo. Lo ha dichiarato la banca stessa che spiega che il prestito segna il primo passo del progetto dell'istituto di credito ad aiutare la Mongolia a concentrarsi sul turismo e sulla gestione delle aree protette, come il Parco Nazionale del Lago di Khuvsgul e il Parco Nazionale di Onon-Balj. Il prestito dovrebbe favorire circa 11 mila residenti e migliorare la conservazione ambientale locale, nonché l'adattamento ai cambiamenti climatici e gli sforzi di mitigazione. "Il turismo è il settore in più rapida crescita nell'economia globale e i magnifici paesaggi e il patrimonio unico della Mongolia possono trarre vantaggio da questo", ha dichiarato Mark Bezujien, specialista ambientale di Adb per l'Asia orientale. (Cip)