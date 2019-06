Business news: Giappone, intensificate misure contro molestie sul posto di lavoro

- La Dieta del Giappone – il parlamento bicamerale di quel paese – ha emendato una serie di misure di legge contro le molestie sul posto di lavoro, introducendo l’obbligo per le aziende di combattere attivamente fenomeni diffusi come la violenza psicologica e gli abusi di potere. I provvedimenti oggetto di revisione sono cinque, e nella loro nuova formulazione definiscono con precisione diversi aspetti e tipologie di molestie e maltrattamenti sul luogo di lavoro, proibendoli in maniera esplicita. Come in altri ambiti della legislazione giapponese, ai divieti non si accompagnano però precise misure sanzionatorie nei confronti dei trasgressori. Tra i maltrattamenti proibiti ci sono quelli contro dipendenti che avanzino accuse nei confronti di loro superiori, o la discriminazione contro quanti denuncino molestie sessuali. Simili protezioni esplicite sono state estese alle lavoratrici donne in stato di gravidanza, o appena rientrate a lavoro dopo una maternità. (Git)