Business news: Egitto, Al Sisi chiede al governo di migliorare clima d’affari

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha chiesto al suo governo di prendere “tutte le misure necessarie” per migliorare il clima d’affari. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale Bassam Radi al termine di un incontro tra Al Sisi, il primo ministro Mustafa Madbouli e il ministro degli Investimenti e della Cooperazione internazionale Sahar Nasr. Secondo il presidente egiziano, infatti, è necessario semplificare tutte le procedure per gli investitori in diversi settori dell’economia al fine di consolidare lo sviluppo e creare nuove opportunità di lavoro. Va ricordato che attraverso la nuova legge sugli investimenti le autorità egiziane hanno già intrapreso una serie di riforme volte a favorire gli investimenti esteri attraverso la semplificazione burocratica. Secondo le stime governative, negli ultimi anni il periodo di tempo necessario ad avviare un’iniziativa imprenditoriale è stato ridotto a 11 giorni. (Cae)