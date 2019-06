Business news: Egitto, a consorzio sino-tedesco contratto per trasformatori centrali elettriche

- La Compagnia egiziana di trasmissione dell’elettricità (Eetc) ha affidato a un consorzio sino-tedesco un contratto per l’installazione di quattro trasformatori nei nuovi impianti di Zagazig e Kafr Sheik, nel nord del paese. Lo ha annunciato il ministero dell’Elettricità in un comunicato. Il consorzio include Siemens Egitto, Siemens trasformatori e la cinese Guangzhou. “Il progetto ha l’obiettivo di assicurare e supervisionare l’installazione di quattro trasformatori con la capacità di 750 megavolt l’uno in entrambi gli impianti”, ha spiegato Sabah Mashali, presidente di Eetc. I costi saranno coperti dalla stessa azienda pubblica egiziana per un valore complessivo di 227,6 milioni di sterline egiziane, circa 13,5 milioni di dollari. I lavori, ha fatto sapere Mashali, dovrebbero durare 12 mesi. (Cae)