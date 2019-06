Business news: Total ribadisce volontà di acquisire asset di Anadarko in Algeria

- L'amministratore delegato del gruppo francese Total, Patrick Boyani, ha confermato la volontà di acquisire gli asset del gruppo statunitense Anadarko in Algeria, un’acquisizione definita “centrale” per la strategia dell’azienda in Africa. “Siamo fiduciosi di raggiungere un accordo con le autorità algerine", ha detto Boyani, citato dai media francesi. "L'acquisizione delle attività di Anadarko in Mozambico, Ghana, Sud Africa è al centro della nostra strategia di crescita per il Gnl in Africa; la transazione in Algeria conferma la nostra posizione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa”, ha spiegato Boyani. All'inizio di maggio, Total ha annunciato un accordo con Occidental Petroleum per l'acquisto dei beni di Anadarko in Algeria, Ghana, Mozambico e Sud Africa, per un totale di 8,8 miliardi di dollari. In Algeria, le attività di Anadarko rappresentano il 25 per cento della produzione petrolifera complessiva del paese. Ieri, il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab ha tuttavia frenato l’intesa, spiegando che l'Algeria intende “negoziare per proteggere i suoi interessi”. (Ala)