Roma: Acea, riparato guasto a condotta idrica via Gregorio VII, ripristinato flusso idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al guasto alla condotta idrica verificatosi questa mattina in via Gregorio VII, Acea Ato 2 informa che "le squadre dei tecnici Acea Ato intervenute sin dalla mattina, hanno terminato l’intervento riparando il danno. Il servizio idrico è stato ora ripristinato".(Com)