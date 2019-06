Business news: India, Rbi prepara linee guida sulla liquidità delle compagnie finanziarie non bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, ha messo a disposizione per una consultazione pubblica una bozza delle linee guida sulla gestione della liquidità per le compagnie finanziarie non bancarie, proponendo un indicatore di liquidità (Lcr, Liquidity coverage ratio) simile a quello delle banche ovvero un requisito di attività liquide di alta qualità in grado di coprire il deflusso netto di cassa stimato per trenta giorni in caso di scenario di stress. L’elaborazione delle linee guida era attesa da tempo, soprattutto dopo la recente crisi di Infrastructure Leasing & Financial Services (Il&Fs), una società di finanziamento delle infrastrutture. La banca centrale accoglierà i commenti dei soggetti interessati fino al 14 giugno, per poi mettere a punto il testo definitivo. (Inn)