Business news: Corea del Sud, sussidi disoccupazione aumentati del 58 per cento durante presidenza Moon

- Il numero dei cittadini sudcoreani che hanno presentato domanda di sussidi per la disoccupazione è aumentato drasticamente nel corso dell’amministrazione presidenziale di Moon Jae-in, per effetto della moria di piccole e medie imprese. Secondo il ministero dell’Impiego e del lavoro sudcoreano, il tasso di disoccupazione ad aprile 2019 ha raggiunto quota 4,4 per cento, più elevato del 3,8 per cento registrato nello stesso mese del 2014 e del 2009. Le uscite mensili destinate dallo Stato ai contributi alla disoccupazione hanno segnato un rialzo verticale da quando Moon ha assunto l’incarico, nel maggio 2017: da quella data la cifra complessiva è aumentata del 58,5 per cento, da 485,9 a 770,4 miliardi di won. Le uscite registrate ad aprile segnano anche un balzo del 87,1 per cento rispetto a cinque anni fa: ad aprile 2019 i contribuiti mensili di disoccupazione erano ammontati a 390,7 miliardi di won. Ha segnato un record anche il numero dei beneficiari, che ad aprile si è attestato a 529.703. (Git)