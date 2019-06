Business news: Huawei ha siglato 42 contratti in tutto il mondo

- Huawei ha firmato finora 42 contratti commerciali in tutto il mondo, di cui 25 in Europa, sei nella regione Asia-Pacifico, dieci in Medio Oriente e uno in Africa. Lo ha riferito Deng Taihua, presidente della linea di prodotti wireless della compagnia, durante il Forum della Camera di commercio di importazione ed esportazione di Hong Kong. "La Cina è il primo paese a lanciare la tecnologia 5G. Credo che quando più strumenti saranno connessi alla rete intelligente il 5G contribuirà a migliorare l'efficienza dell'industria manifatturiera", ha dichiarato Deng. Il dirigente ha spiegato inoltre che il 4G ha impiegato sei anni per raggiungere 500 milioni di utenti in tutto il mondo. "Credo che il tempo per il 5G per raggiungere la stessa scala utenti sarà ridotto della metà, a tre anni", ha proseguito. (Cip)