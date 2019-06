Business news: ministero del Commercio cinese, più investimenti esteri nelle zone di sviluppo economico e tecnologico

- Il ministero del Commercio cinese (Moc) prenderà varie misure per attirare gli investimenti esteri nelle zone di sviluppo economico e tecnologico a livello statale del paese, ha detto Tang Wenhong, capo del dipartimento Moc dell'Amministrazione degli investimenti esteri. "Saranno fatti sforzi per coinvolgere le imprese straniere nelle industrie manifatturiere avanzate e dei servizi moderni, mentre le multinazionali saranno incoraggiate a istituire quartieri centrali o centri di ricerca e sviluppo nelle zone di sviluppo", ha spiegato Tang che ha aggiunto che c'è ancora molto potenziale per le zone di sviluppo per attrarre più capitali stranieri. (Cip)