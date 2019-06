Business news: importante editore scientifico bandisce scienziati di Huawei da ruoli revisione

- L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ieee), la maggiore istituzione di ingegneria al mondo, ha bandito gli scienziati affiliati al colosso dell’elettronica cinese Huawei Technologies dai ruoli di revisione degli articoli destinati alla pubblicazione in circa 200 giornali scientifici riconducibili a tale istituzione. I dipendenti di Huawei o chiunque “interagisca con” o sia “retribuito direttamente o altrimenti sponsorizzato” dall’azienda cinese non potranno partecipare al processo di editing e peer reviewing che precedono la pubblicazione degli articoli scientifici, secondo un comunicato dell’Ieee ottenuto dal quotidiano “Nikkei”. Ai medesimi soggetti sarà anche proibito di prendere parte agli incontri non pubblici riguardanti informazioni tecniche, mentre potranno ancora sottoporre articoli a giornali dell’Ieee per la pubblicazione. (Cip)