Business news: Egitto, stanziati 800 milioni di dollari per potenziare elettricità ed energia

- L'Agenzia di cooperazione internazionale del Giappone (Jica), l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) e la Banca africana di sviluppo (Afdb) hanno proposto lo stanziamento di 800 milioni di dollari per promuovere i settori dell'elettricità e dell'energia in Egitto. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, al termine di un incontro con una delegazione della Jica. Le parti hanno discusso anche di un programma di sviluppo del sistema sanitario in Egitto e, a tal riguardo, l'agenzia giapponese si è impegnata a contribuire con 250 milioni di dollari allo sviluppo del sistema sanitario. (Cae)