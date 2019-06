Business news: Libano, governo approva finanziaria 2019

- Il governo libanese ha approvato la legge finanziaria 2019 e l’ha trasmessa in parlamento. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le jour”, ricordando che la legge di bilancio prevede misure di austerità per contenere il debito pubblico. Il progetto di legge prevede un deficit intorno al 7,6 per cento, in conformità con le raccomandazioni emerse durante la conferenza Cedre del 2018 a Parigi. In quell’occasione, il governo libanese si era impegnato a ridurre di 5 punti percentuali il rapporto debito pubblico/Pil per cinque anni consecutivi. Nel 2018 il deficit era stato dell’11,5 per cento, a fronte di un debito pubblico di 86,2 miliardi di dollari toccato nei primi tre mesi del 2019. (Res)