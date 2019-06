Business news: Egitto, la sterlina locale continua a guadagnare nei confronti del dollaro Usa

- La sterlina egiziana continua a guadagnare nei confronti del dollaro statunitense. Dopo aver superato la scorsa settimana la barriera delle 17 sterline per un biglietto verde, la moneta egiziana viene scambiata a 16,81-16,91 dollari presso la National Bank of Egypt, mentre gli istituti United Bank of Egypt, Audi, Cib e Aib praticano un prezzo di 16,79 sterline per l’acquisto e 16,89 sterline per la vendita. La Banca islamica di Abu Dahbi offre 16,85 sterline per l’acquisto e 16,95 sterline per la vendita. Anche il prezzo delle valute arabe è diminuito, influenzato dal calo del dollaro. Il riyal saudita viene scambiato a 4,50 sterline, il dirham degli Emirati Arabi Uniti a 4,60 sterline mentre il dinaro kuwaitiano a 55,65 sterline. L'Egitto ha svalutato la sua valuta del 48 per cento nel 2016, consentendo alla moneta nazionale di fluttuare liberamente sul mercato, come suggerito dal Fondo monetario internazionale per ottenere un maxi-prestito triennale del valore di 12 miliardi di dollari. (Res)