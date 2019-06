Business news: accordo con Micromesh per produzione filtri turbine a gas centrali elettriche

- L'Autorità nazionale egiziana per la produzione militare ha firmato un memorandum d’intesa con la britannica Micromesh per la produzione di filtri dell'aria per turbine a gas nelle centrali elettriche. Lo ha annunciato in una nota il governo egiziano. "Il memorandum rientra nella strategia del ministero della Produzione militare di trasferire e sviluppare tecnologie nel paese tecnologie all'avanguardia nei diversi campi della produzione", si legge nella nota. La Micromesh è un'azienda con sede nel Regno Unito che produce filtri idraulici e dell'aria per una vasta gamma di tipologie di industrie. L'azienda è attiva in oltre 35 paesi. (Cae)