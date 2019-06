Business news: Egitto, investimenti sauditi saliti del 44,1 per cento nel periodo ottobre-dicembre 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti dell’Arabia Saudita in Egitto sono aumentati anno su anno del 44,1 per cento nel periodo ottobre-dicembre 2018. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall'agenzia di statistica egiziana Capmas. Si tratta, in particolare, di 125,5 milioni di dollari di investimenti sauditi registrati nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2018-2019 (che in Egitto comincia a luglio), rispetto agli 87,1 milioni di dollari dello stesso periodo del precedente esercizio fiscale. Il volume degli scambi commerciali tra i due paesi è sceso del 7,7 per cento, toccando quota 1,2 miliardi di dollari nel bimestre gennaio-febbraio 2019, in calo di circa 100 milioni di dollari rispetto ai primi due mesi del 2018. In particolare, le esportazioni dell'Egitto in Arabia Saudita sono ammontate a 276,7 milioni di dollari nei primi due mesi del 2019, in aumento rispetto ai 241,9 milioni dello stesso comparabile del 2018. Le importazioni, per contro, sono scese a 933,4 milioni di dollari nei primi due mesi del 2019, in calo di circa 70 milioni rispetto al miliardo di dollari registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. (Cae)