Business news: India, produzione di acciaio stabile ad aprile

- La produzione di acciaio grezzo in India è stata di 8,662 milioni di tonnellate ad aprile, pressoché stabile (+0,1 per cento) rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (8,653). Lo ha reso noto il Joint Plant Committee (Jpc), comitato responsabile delle linee guida su produzione, distribuzione e prezzi che fa capo al ministero dell’Industria. Le compagnie pubbliche Steel Authority of India Limited (Sail) e Visakhapatnam Steel Plant (Vsp) e le private Tata Steel, Essar Steel, Jsw Steel e Jindal Steel and Power hanno prodotto complessivamente 5,082 milioni di tonnellate. (Inn)