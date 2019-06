Roma: precipita ultraleggero vicino campo volo Fiano Romano, un morto

- Precipita un ultraleggero al campo volo di Fiano Romano. La tragedia è avvenuta alle 16.30 circa. La vittima è A. V., 49enne di Castel Madama. L’uomo, pilota esperto, era arrivato al campo con un suo aereo. Una volta sceso ha deciso di effettuare un altro volo con un secondo ultraleggero. Mentre era in volo, durante una virata, per cause ancora da accertare il velivolo è precipitato schiantandosi su un terreno a pochi chilometri dal campo. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 e i carabinieri della compagnia di Monterotondo che ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sarà effettuata sia autopsia sul corpo che verifiche su velivolo per accertarsi se l’errore sia stato umano o se ci sia stato un problema nell'ultraleggero. (Rer)