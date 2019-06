Business news: Thailandia, Cp Group si aggiudica lavori per ferrovia aeroportuale

- Il conglomerato thailandese Charoen Pokphand Group (Cp Group) farà il proprio ingresso nel settore delle ferrovie in collaborazione con China Railway Construction, cominciando con un progetto per il collegamento ferroviario veloce tra Bangkok e tre aeroporti vicini alla capitale. Il governo thailandese ha approvato il contratto consentendo lo sblocco del progetto a lungo rinviato. Cp Group siglerà un accordo con l’operatore ferroviario statale della Thailandia entro metà giugno, con l’obiettivo di avviare le operazioni sulla nuova linea nel 2024. La ferrovia. La ferrovia, lunga 220 chilometri, collegherà gli aeroporti Don Mueang e Suvarnabhumi di Bangkok a quello di U-Tapao, nella vicina provincia di Rayong. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 224,5 miliardi di baht. (7,04 miliardi di dollari). (Fim)