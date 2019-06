Business news: Giappone-Bangladesh, premier Abe e Hasina discutono progetti di sviluppo

- I primi ministri di Giappone e Bangladesh, Shinzo Abe e Sheikh Hasina, si sono incontrati a Tokyo, in occasione della visita ufficiale del primo ministro bengalese in Giappone. Tra gli argomenti oggetto di discussione, il progetto di sviluppo della Baia del Bengala e il rafforzamento dei partenariati economici e di sicurezza. Hasina ha già visitato il Giappone in cinque occasioni, ma questa è la prima dalla sua rielezione. La promozione degli scambi bilaterali è importante per entrambi i paesi: il Bangladesh importa dal Giappone soprattutto acciaio, automobili e macchinari, mentre il Giappone importa soprattutto capi di vestiario e tessuti. Il Giappone considera il Bangladesh un partner di lunga data, che ne ha sostenuto la candidatura per un seggio permanente al Consiglio di sicurezza Onu, oltre alla posizione in materia di armi atomiche. (Git)