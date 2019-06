2 giugno: primo incontro tra Di Maio e Salvini, con fidanzate, alla festa della Repubblica al Quirinale

- Poche battute in margine al ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. Ma anche i primi segnali di disgelo dopo le polemiche degli ultimi giorni. "E' un piacere vederti", ha detto Luigi Di Maio a Matteo Salvini che si è avvicinato per salutarlo. "Ci vediamo, tra lunedì e martedì?", ha poi chiesto il capo politico del Movimento 5 Stelle al leader della Lega. "Ci sentiamo dopo. Comunque si, ci vediamo", gli ha risposto Salvini. E c'è stato anche un caloroso abbraccio tra Salvini e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Ci vogliamo bene, benissimo", ha detto il vicepremier, rivolgendosi ai giornalisti che erano intorno. E subito dopo ha presentato la sua fidanzata, Francesca Verdini, al presidente del Consiglio. Anche Luigi Di Maio era a Quirinale con la sua fidanzata, Virginia Saba. (Rin)