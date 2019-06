Business news: India, camere di commercio chiedono misure di stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci), in vista dell’insediamento del secondo governo guidato da Narendra Modi, ha invocato uno stimolo economico, per far fronte al rallentamento globale e al rallentamento della domanda interna. Nel trimestre ottobre-dicembre l’economia dell’India ha subito un rallentamento, crescendo del 6,6 per cento; il 31 maggio l’Ufficio centrale di statistica (Cso) pubblicherà le stime per il trimestre gennaio-marzo. Secondo la Federazione, l’esecutivo dovrebbe ridurre le imposte sulle imprese e le persone fisiche ed espandere il sostegno agli agricoltori, per incoraggiare la domanda; inoltre, la Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, dovrebbe abbassare i tassi di interesse. Anche secondo la Confederazione dell’industria indiana (Cii) è fondamentale allentare la pressione fiscale. (Inn)