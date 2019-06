Nord Macedonia-Ue: Hahn, Stati membri rispettino impegni su avvio negoziati adesione

- La Macedonia del Nord ha rispettato tutti i criteri richiesti dal Consiglio europeo del giugno dello scorso anno e ha raggiunto lo "storico" accordo di Prespa risolvendo il conflitto decennale con la Grecia. Lo ha rimarcato oggi il commissario europeo per l'Allargamento e i Negoziati di adesione, Johannes Hahn, scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale. In questo modo Hahn ha invitato gli Stati membri dell'Unione europea a "rispettare gli impegni dando luce verde all'apertura dei negoziati di adesione" per Skopje "senza ritardi". In settimana la Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione positiva, alla luce dei progressi raggiunti, per l'apertura ufficiale dei negoziati di adesione Ue per Macedonia del Nord e Albania. La decisione finale spetta ora agli Stati membri, che all'unanimità dovranno avallare tale passo nel Consiglio europeo in programma il 20 e 21 giugno. Nel giugno 2018 gli Stati membri trovarono un "compromesso" rimandando di un anno, appunto al Consiglio europeo delle prossime settimane, la decisione finale sull'avvio dei negoziati di adesione con Skopje e Tirana.(Mas)