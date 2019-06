Rifiuti Roma: Raggi, ok a nuovo contratto servizio Ama. Più controlli e penali per manager per disservizi

Roma, 01 giu 19:18 - (Agenzia Nova) - "Ieri sera, la Giunta di Roma Capitale ha approvato il nuovo contratto di servizio di Ama, la società di gestione dei rifiuti di Roma. Si tratta di un documento tecnico ma voglio parlarvene perché i suoi effetti si ripercuotono sulla vita di tutti i cittadini. Sono molte le novità che rivoluzionano la raccolta della spazzatura in città. Tra queste, prima di tutto, il rafforzamento delle penali per le carenze nei servizi al cittadino: andranno ad incidere sulla parte variabile del salario del management e della dirigenza. Se la città è sporca il management dell'Ama ne paga le conseguenze in busta paga". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Ieri sera, la Giunta di Roma Capitale ha approvato il nuovo contratto di servizio di Ama, la società di gestione dei rifiuti di Roma. Si tratta di un documento tecnico ma voglio parlarvene perché i suoi effetti si ripercuotono sulla vita di tutti i cittadini. Sono molte le novità che rivoluzionano la raccolta della spazzatura in città. Tra queste, prima di tutto, il rafforzamento delle penali per le carenze nei servizi al cittadino: andranno ad incidere sulla parte variabile del salario del management e della dirigenza. Se la città è sporca il management dell'Ama ne paga le conseguenze in busta paga". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Rer)