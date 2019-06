2 giugno: Mattarella, la Festa degli Italiani simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto il suo saluto a tutti gli italiani per la Festa della Repubblica in occasione del tradizionale concerto che il Capo dello Stato ha offerto oggi al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il 2 giugno, ha detto il Presidente "è la Festa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del nostro popolo". L’Orchestra Giovanile Italiana, diretta dal maestro Marco Angius, si è esibita nell’esecuzione di Rendering, una delle opere del catalogo di Luciano Berio, composta tra il 1989 ed il 1990 partendo dagli appunti di Schubert per una mai realizzata Decima Sinfonia e nell'esecuzione della Sinfonia n. 7 op. 92 di Ludwig van Beethoven. Il concerto, che si è svolto nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, è stato trasmesso anche in diretta da Rai Uno. Erano presenti il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, il Nunzio apostolico in Italia, Emil Paul Tscherrig, rappresentanti del governo e il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano.(Rin)