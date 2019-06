Governo: Giacomoni (FI), l'unica lettera che dovrebbe inviare è di scuse agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica lettera che il governo Conte dovrebbe inviare è quella agli italiani per chiedere scusa dei disastri che hanno combinato: la disoccupazione è 3 punti sopra la media europea e siamo gli ultimi in Europa per tasso di crescita. Prima vanno a casa, meglio è per tutti". Lo ha affermato, in una dichiarazione ai Tg Rai, Sestino Giacomoni, membro del comitato di presidenza di Forza Italia, commentando il primo anno di insediamento del governo Conte. "La testa più dura – aggiunge Giacomoni - ce l'hanno i numeri e gli italiani stanno già pagando il conto dei litigi dei partiti di governo e dei loro attacchi all'Europa." (Rin)