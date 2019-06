Ue: Brunetta (FI), Commissione sarà contraria a governo e per Italia sarà disastro

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, sostiene che "l'isolamento finanziario si aggiunge a quello politico già in atto, con la Lega di Salvini che è stata scaricata perfino dal suo ex amico Viktor Orban, che la settimana scorsa ha preso le distanze dal Carroccio. Nessun amico neanche a Bruxelles, dove la futura Commissione sarà formata da una possibile alleanza tra i vincitori della tornata elettorale: Partito popolare europeo, socialisti e liberali, con il possibile ingresso dei verdi. Tutte forze fortemente contrarie al sovranismo italiano - aggiunge Brunetta -, con le componenti dei paesi del Nord Europa che hanno votato all'unisono per usare il pugno duro contro il nostro paese. Neppure gioverà alla Lega avere come alleato di governo il Movimento 5 stelle, che in Europa è ancora più isolato. Avesse scelto di rimanere nel centrodestra, ora Salvini avrebbe Forza Italia come interlocutore con il mondo moderato europeo. Con la scelta di rimanere in un'alleanza gialloverde, anche quella possibilità è preclusa", conclude Brunetta.(Com)