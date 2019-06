Business news: India, finanziamenti fintech superiori a quelli della Cina nel primo trimestre

- L’India ha superato la Cina come primo mercato asiatico degli investimenti di capitale di rischio nel settore della tecnologia finanziaria (fintech) nel primo trimestre 2019, anche per effetto della stretta imposta da Pechino al credito peer-to-peer. Secondo un rapporto della società di ricerca di mercato Cb Insight, i finanziamenti del fintech in India sono ammontati complessivamente a 286 milioni di dollari nei primi tre mesi di quest’anno, un aumento del 27 per cento rispetto al trimestre precedente. In Cina, invece, gli investimenti nel medesimo settore sono calati a 192 milioni di dollari, in calo dell’89 per cento rispetto al periodo trimestrale precedente. In termini di numero di accordi siglati, entrambi i due paesi ne hanno contati 29, mentre il totale nella regione asiatica è aumentato a 127. (Inn)