Business news: Cina, valore fondi offerti privatamente toccano 75 miliardi di dollari ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore totale dei fondi offerti privatamente in Cina ha raggiunto 13,31 miliardi di yuan (1,992 miliardi di dollari) alla fine di aprile, secondo quanto mostrano i datti dell'Asset Management Association of China (Amac). La cifra è aumentata di 517,29 miliardi di yuan (74,95 miliardi di dollari), pari al 4,04 per cento rispetto al mese precedente. Il numero di fondi privati registrati è salito del 2,37 per cento a 77.135 alla fine del mese scorso, ha riferito l'Amac nel suo rapporto mensile. Nella ripartizione, il valore dei fondi investiti in titoli è cresciuto dell'11,6 per cento a 2.360 miliardi di yuan (341 miliardi di dollari) dopo mesi di contrazione, a causa della forte performance del mercato A-share. Il valore dei fondi di private equity, che investono in società non quotate, è salito del 3,04 per cento a 8.160 miliardi di yuan (1.182 miliardi di dollari). Nel frattempo, il valore dei fondi di venture capital è aumentato del 5,86 per cento fino a mille miliardi di yuan (144 miliardi di dollari), secondo l'associazione. Fondata nel 2012, Amac è un'organizzazione autoregolativa che rappresenta l'industria dei fondi comuni in Cina. (Cip)