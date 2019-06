Informazione: Souad Sbai, un errore cavalierato ad Asmae Dachan vicina a Fratelli musulmani (2)

- "Mentre il mondo arabo moderato - prosegue Souad Sbai - continua a combattere per liberarsi dalla loro nefasta influenza politica, sociale, culturale e religiosa, e mentre gli Stati Uniti si accingono a designarli come organizzazione terroristica, in Italia i Fratelli musulmani vengono insigniti di premi e riconoscimenti con l'avallo del capo dello Stato, nonché d'incarichi politici grazie al sodalizio con i partiti di sinistra, a cominciare dal Pd. I deputati Pd marchigiani Mario Morgoni, Alessia Morani e Francesco Verducci hanno difeso il conferimento ad Asmae Dachan dell'onorificenza in maniera tanto spassionata quanto inconsistente nelle argomentazioni", afferma Sbai. "Ma se in tal modo il Pd pensa di riuscire ad imporre Asmae Dachan come modello di donna musulmana per l'Italia del XXI secolo, deve sapere che incontrerà la ferma opposizione dei musulmani laici e moderati, i quali non accetteranno mai l'egemonia islamista e continueranno a lottare affinché libertà e diritti prevalgano sul fondamentalismo anche in Italia", conclude la presidente dell'Associazione delle donne marocchine in Italia. (Com)