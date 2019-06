Russia: possibile partecipazione a prossima riunione Assemblea parlamentare Consilgio d'Europa (3)

- Il Consiglio d'Europa ha approvato lo scorso 17 maggio a Helsinki una risoluzione per ripristinare il diritto di voto della Russia nell'organismo internazionale con sede a Strasburgo. Tale diritto di voto per Mosca era stato sospeso dal Consiglio d'Europa nel 2014, dopo l'annessione della Crimea da parte russa. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la Germania ha fatto pressioni sugli altri paesi del Consiglio d'Europa affinché il diritto di voto della Russia venisse ripristinato, in modo da evitare l'esclusione di Mosca dall'organismo composto da 47 paesi. La Russia deve accreditare nuovamente una delegazione a Strasburgo prima di iniziare nuovamente a votare sulle mozioni. (Rum)