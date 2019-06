Milano: Morelli (Lega), su Macao denunceremo Sogemi e Comune per danno erariale

- Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, in una nota annuncia l’intenzione di denunciare il Comune e Sogemi per il danno erariale causato dall’occupazione della Palazzina Liberty da parte del centro sociale Macao. “Avete idea di quanti soldi state facendo perdere al Comune?”, chiede Morelli all’amministrazione e Sogemi. “Le feste esentasse dei centri sociali creano un danno alle imprese, ed è singolare anche il silenzio delle associazioni di categoria, ma soprattutto alle casse del Comune, tanto più quando i luoghi sono pubblici”, spiega Morelli. “Il Pd - prosegue - ha difeso Macao da una nostra richiesta di vendita della Palazzina Liberty occupata per evitare l'aumento del biglietto Atm. Oltre il danno la beffa: palazzina occupata e biglietto aumentato. La festa ultrapubblicizzata dei nudisti deve subire la visita almeno dell'annonaria, altrimenti si certificherà la complicità politica con gli occupanti abusivi”. (com)