Rifiuti Roma: Raggi, ok a nuovo contratto servizio Ama. Più controlli e penali per manager per disservizi (3)

Roma, 01 giu 19:18 - (Agenzia Nova) - "Esistono poi - spiega ancora Raggi su Facebook - alcuni obblighi essenziali a cui la ditta dovrà sottostare. Prima di tutto quello di progettare e sottoporre al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale nuove modalità e strategie di espletamento dei servizi, finalizzate al superamento di eventuali criticità e ad una maggiore efficacia in termini di qualità erogata. Ama è poi obbligata a segnalare tempestivamente al Dipartimento e ai Municipi competenti gli eventuali disservizi e/o danni alle strutture fisiche funzionali all'espletamento dei servizi disciplinate dal Contratto, che possano inficiare il regolare svolgimento delle attività, nonché predisporre, su richiesta del Dipartimento Tutela Ambientale, relazioni tecniche dettagliate sulle problematiche sorte durante il servizio". (segue) (Rer)