Rifiuti Roma: Raggi, ok a nuovo contratto servizio Ama. Più controlli e penali per manager per disservizi (5)

Roma, 01 giu 19:18 - (Agenzia Nova) - "Per un servizio più controllato, vera priorità di questa Amministrazione - scrive il sindaco - è stata studiata una modalità di liquidazione delle fatture ad Ama SpA, da parte della Struttura dell’Amministrazione richiedente i servizi, solo a seguito di una relazione dettagliata ex post del servizio reso e dell’esito dei controlli effettuati dalla stessa struttura. Viene poi introdotta nella reportistica aziendale una rendicontazione annuale dell’importo dei contributi riconosciuti e della classe di qualità dei lotti dei materiali ritirati da consorzi o da impianti terzi, differenziata per tipologia di materiale. I report e le analisi della Commissione tecnica di controllo saranno poi inviati anche ai Municipi. Un maggiore contatto con i Municipi, inoltre, è garantito da un aggiornamento dell’elenco delle strade dove viene effettuato lo spazzamento". (segue) (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Per un servizio più controllato, vera priorità di questa Amministrazione - scrive il sindaco - è stata studiata una modalità di liquidazione delle fatture ad Ama SpA, da parte della Struttura dell’Amministrazione richiedente i servizi, solo a seguito di una relazione dettagliata ex post del servizio reso e dell’esito dei controlli effettuati dalla stessa struttura. Viene poi introdotta nella reportistica aziendale una rendicontazione annuale dell’importo dei contributi riconosciuti e della classe di qualità dei lotti dei materiali ritirati da consorzi o da impianti terzi, differenziata per tipologia di materiale. I report e le analisi della Commissione tecnica di controllo saranno poi inviati anche ai Municipi. Un maggiore contatto con i Municipi, inoltre, è garantito da un aggiornamento dell’elenco delle strade dove viene effettuato lo spazzamento". (segue) (Rer)