Rifiuti Roma: Raggi, ok a nuovo contratto servizio Ama. Più controlli e penali per manager per disservizi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine Roma Capitale procederà, almeno annualmente - conclude Raggi - ad una verifica delle disposizioni di cui al presente contratto e, in caso di variazioni significative del contesto di applicazione o di necessità di aggiornamento o ottimizzazione delle procedure indicate, propone modifiche e aggiornamenti del contratto, motivandole adeguatamente sotto il profilo tecnico e amministrativo. Queste proposte saranno esaminate in contraddittorio con Ama. Proprio per innalzare i livelli di valutazione dei servizi, sono state recepite le osservazioni dell’Agenzia della qualità dei servizi con la quale c’è stata proficua collaborazione e delle associazioni dei consumatori, sentite nel tavolo istituito dall’assessorato al Commercio. Ringrazio i nuovi vertici Ama nella persona di Massimo Bagatti, la Direzione Rifiuti del Comune di Roma, la dottoressa Laura D'Aprile, il dottor Salvatore Romeo che in questi anni ha contribuito a definire i parametri per il nuovo contratto, tutti i dipendenti di Ama che sono impegnati sul campo ogni giorno e tutti i cittadini che con le loro segnalazioni (spesso anche giustamente) ci hanno indicato gli obiettivi da raggiungere. Il nuovo contratto è la base dalla quale ripartiamo per migliorare un servizio essenziale per Roma e i suoi cittadini". (Rer)