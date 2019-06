Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla cerimonia dell'Alzabandiera per la Festa della Repubblica.Piazza del Duomo (ore 10.10)REGIONEIl presidente della Regione partecipa alla cerimonia dell'alzabandiera e deposizione delle corone al monumento ai Caduti, in occasione del 73° anniversario di proclamazione della Repubblica a Varese.Piazza della Repubblica - Varese (ore 10.00)VARIECerimonie per il 73esimo anniversario della Repubblica italiana a Milano.Alzabandiera, piazza Duomo (ore 10.00)Concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano (ore 15.30)Concerto della Civica Orchestra di Fiati (ore 17.30)In occasione della XVI giornata europea dei Musei a cielo aperto, un’intera giornata di appuntamenti gratuiti al Cimitero Monumentale.Cimitero Monumentale di Milano (dalle 10 alle 18.30)Festa della Repubblica Italiana a Pavia: Alzabandiera, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, saluto del Prefetto, Consegna Medaglia d'Onore ed Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”.Castello Visconteo - Pavia (ore 10.30)Prefettura “Palazzo Malaspina” - Pavia (ore 18.00)La festa delle hypercar Pagani al Monza Eni Circuit.Monza Eni Circuit, via Vedano 5 - Monza (dalle 11 alle 17)Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, interviene a supporto del candidato sindaco di Malnate, Daniela Gulino.Arena Feste - Malnate/VA (ore 19.30)(Rem)