Pensioni: M5s, nessun taglio su medie e basse e rivalutazioni più alte degli ultimi anni

- I deputati del M5s delle commissioni Lavoro della Camera difendono l'azione dell'esecutivo sulle pensioni. "Quello che questo governo sta facendo per restituire condizioni di vita dignitose per tutti i cittadini non si vedeva da tempo, a cominciare dall'approvazione di importanti interventi già in legge di Bilancio, nessuno dei quali è andato a penalizzare chi ha pensioni basse e medie. C'è quota 100, c'è il taglio delle pensioni d'oro e, inoltre, ricordiamo sempre che, chi percepisce pensioni minime al di sotto della soglia di povertà, può usufruire dell'integrazione dovuta dalla pensione di cittadinanza. Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni al costo della vita invece, di cui tanto si sta parlando e spesso a sproposito in questi giorni", i deputati del M5s sottolineano che "il regime appena introdotto è molto più favorevole rispetto a quello in vigore tra il 2014 e il 2018". (segue) (Com)