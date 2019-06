Governo: Boccia (Pd), rischio Titanic con debito a quota 135, spread a 300 e caos politico. Voto unica strada

- Francesco Boccia, deputato ed economista P, critica "l’inadeguatezza del governo Conte". In una nota, Boccia afferma che già "dall’approvazione della legge di Bilancio 2019, fatta a soli fini elettorali e con scontri continui interni alla maggioranza, si percepiva l’impossibilità nell’andare avanti per Lega e M5s. La pantomima avvenuta prima e i contenuti della lettera inviata poi alla Commissione europea, confermano la fine di ogni dialogo tra le due forze politiche. Rassicurazioni generiche, flat tax incomprensibile in deficit ma non troppo, debito oltre 135 per cento, riduzione clandestina del reddito di cittadinanza che diventa evidente per l’abassamento del deficit dello 0,2 per cento, generiche indicazioni di tagli attraverso le tax expenditures che non possono incidere più di tanto, pressione fiscale sempre alta ma condoni improvvisi chiamati pace fiscale". (segue) (Com)