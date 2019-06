Governo: Boccia (Pd), rischio Titanic con debito a quota 135, spread a 300 e caos politico. Voto unica strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da lunedì mattina - continua Boccia - il rischio concreto che lo spread superi quota 300 è molto serio e il debito pubblico italiano quando va da 300 a 400 rischia di non essere più sostenibile. Sullo sfondo, tra una lite e l’altra tra Lega e M5s ormai in disaccordo su tutto, la posizione italiana in vista del Consiglio dei ministri delle Finanze previsto per il prossimo 9 luglio si fa sempre più debole. In questo quadro caotico e pieno di incertezze che sta trasformando l’Italia nel Titanic d’Europa, l’unico modo per evitare altri danni è interrompere presto questa esperienza di governo e tornare al giudizio degli italiani su proposte chiare e profondamente alternative", conclude Boccia. (Com)