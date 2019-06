Rifiuti Roma: Raggi, ok a nuovo contratto servizio Ama. Più controlli e penali per manager per disservizi (4)

- "Oltre a questa maggiore sinergia con gli uffici di Roma Capitale - prosegue Raggi - il tema del contrasto ad ogni forma di inquinamento ambientale è prioritario all’interno del documento aziendale. Il socio unico si impegna infatti a mettere in campo ogni azione utile alla lotta all'abbandono dei rifiuti anche attraverso l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Ama, da parte sua, deve ripensare ad una gestione delle attività lavorative che evitino qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nonché a minimizzare le emissioni di polveri, gas, vapori e sostanze odorigene in atmosfera, individuando le tecniche più idonee volte alla mitigazione dell’impatto e tenendo conto del Piano di zonizzazione acustica di Roma Capitale. Ma non solo. Si dovrà inoltre organizzare la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti in modo da massimizzare la qualità e le quote di raccolta differenziata effettivamente avviate a riciclo o al recupero, nonché i ricavi derivanti dalla valorizzazione delle stesse. Particolare attenzione sarà riposta al ritiro degli arredi scolastici e dei cosiddetti Raee, i rifiuti tecnologici come elettrodomestici e computer che, come abbiamo visto in questi anni, sono la principale fonte dei roghi tossici". (segue) (Rer)