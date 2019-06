2 giugno: Perego (FI), da Trenta visione strumentale. Si faccia da parte

- Il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, interviene nella polemica sul ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. "Con questo governo - dice Perego - anche il 2 giugno diventa terreno di scontro politico e mediatico, un teatrino offensivo nei confronti delle Forze Armate e dei cittadini italiani. Il ministro Trenta si conferma non all'altezza del ruolo che ricopre. Alcuni generali costretti ad 'ammutinarsi' sono il segnale di un intero settore (architrave, questo sì, della Repubblica italiana) che diverge dalla politica targata M5s e che guarda con distacco e irritazione all'inclusività professata con sufficienza dal ministro. Qualcuno avvisi la Trenta - continua Perego - che i nostri militari sono professionisti addestrati ad 'escludere' e proteggere il nostro Paese da chi attenta alla sicurezza e all'unità nazionale. Il 2 giugno è il giorno in cui si celebrano i nostri valori, le nostre radici, le nostre istituzioni, chi ha una visione differente, strumentale e non unitaria si faccia da parte", conclude. (Com)