Business news: Giappone-Usa, commercio, Corea del Nord e Iran al centro del summit Abe-Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Stato del presidente statunitense Donald Trump in Giappone, iniziata lo scorso sabato 25 maggio, è culminata in un summit bilaterale con il premier giapponese Shinzo Abe, dominata dai temi del commercio bilaterale e degli sforzi diplomatici tesi alla denuclearizzazione della Corea del Nord. Il summit tra i due leader, così come l’intera visita, che ha visto Trump primo leader mondiale ospite d’onore del nuovo imperatore giapponese Naruhito, è servita anzitutto a ribadire la solidità della storica alleanza tra Stati Uniti e Giappone. Il commercio si è confermato il nodo critico delle relazioni bilaterali: dopo l’accordo tra i due leader per l’avvio di negoziati tesi a definire un accordo bilaterale di libero scambio, lo scorso settembre, i progressi sono giunti a rilento, anche a causa delle ostilità commerciali degli Stati Uniti con la Cina, che hanno dominato l’agenda economica internazionale di Washington. (Git)