Informazione: Souad Sbai, un errore cavalierato ad Asmae Dachan vicina a Fratelli musulmani

- Souad Sbai, presidente del Centro studi Averroè e dell'Associazione delle donne marocchine in Italia, critica il conferimento del cavalierato alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan. "Condivido pienamente la contrarietà manifestata da Giorgia Meloni e dai senatori Romani e Gasparri riguardo al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana ad Asmae Dachan", scrive Souad Sbai in una nota. A proporre il conferimento ad Asmae Dachan della più alta onorificenza della Repubblica italiana è stato l'Ordine dei giornalisti delle Marche. Tuttavia, mette in chiaro Souad Sbai, già parlamentare di centro-destra, "i presunti meriti giornalistici e di operatrice di pace della neo-Cavaliere servono ad oscurare agli occhi dell'opinione pubblica la realtà della dimensione religiosa e culturale a cui Asmae Dachan appartiene: quella dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche in Italia fondata, guarda caso, ad Ancona nel 1990 dal padre della neo-Cavaliere, Nour Dachan, membro del ramo siriano dell'organizzazione transnazionale islamista dei Fratelli musulmani". (segue) (Com)