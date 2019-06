Pensioni: Damiano (Pd), rendere strutturale Ape sociale

- "La mobilitazione sindacale continua: oggi è stata la volta dei pensionati, poi toccherà ai lavoratori della Pubblica amministrazione e ai metalmeccanici". Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, a proposito della manifestazione sindacale nazionale che si è tenuta a Roma indetta dai sindacati dei pensionati. "Ho partecipato - dice Damiano - a una bellissima manifestazione, forte e unitaria, che rivendica al governo precise risposte, a partire dal taglio della indicizzazione delle pensioni che porterà via, in tre anni, 3,6 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati. Se questa è l’equità e l’abolizione della povertà sbandierata dai 5 stelle, c’è di che preoccuparsi. Accanto a questo - continua Damiano - occorre ricordare che l’Ape sociale scadrà alla fine del 2019 perché è stata prorogata per un solo anno: cosa deciderà di fare il governo? Noi chiediamo di renderla strutturale perché protegge chi non è tutelato da quota 100 (meglio sarebbe dire finestra 100): si tratta dei più deboli, cioè donne, lavoratori discontinui e disoccupati che, con l’Ape, godono di una situazione di vantaggio che la quota di Salvini non garantisce. In sintesi, per fare un esempio, un disoccupato può andare in pensione a 63 anni con 30 di contributi e non con i 38 della quota 100. Se, poi, si tratta di una donna con due figli, bastano 28 anni di contributi. Un grande vantaggio che va mantenuto per chi è più debole", conclude Damiano. (Com)